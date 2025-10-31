Estados
Sheinbaum anuncia desazolve y reubicación de viviendas en Veracruz
A nterior
 
Sheinbaum anuncia desazolve y reubicación de viviendas en Veracruz
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 30

La presidenta Claudia Shein-baum Pardo sostuvo que ha comenzado ya la etapa de reconstrucción en las cinco entidades que resultaron afectadas por las lluvias intensas registradas hace dos semanas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí, en la cual no solamente se realizarán obras para reconstruir viviendas, escuelas, carreteras e infraestructura hidráulica dañada, sino que también habrá programas para prevenir nuevas inundaciones.

En su conferencia adelantó que habrá un programa de desazolve de ríos muy importante, en particular para el norte de Veracruz, aunque también se tiene que hacer en el sur del estado. Puntualizó que la población con justa razón nos está pidiendo que haya bordos o diques en algunas de las zonas más cercanas a la ribera de los ríos.

Asimismo, la mandataria federal señaló que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano comenzará una revisión de las viviendas que se encuentran en los cauces de los ríos porque son aquellas que tienen una mayor vulnerabildid.

Habrá acercamientos con esas comunidades para buscar su reubicación en zonas mas seguras porque si sus habitantes se mantienen justo en la ribera del río tienen el riesgo de volver a vivir una situación como la que se registró en semanas recientes.

