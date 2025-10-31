Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 30

La presidenta Claudia Shein-baum Pardo sostuvo que ha comenzado ya la etapa de reconstrucción en las cinco entidades que resultaron afectadas por las lluvias intensas registradas hace dos semanas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí, en la cual no solamente se realizarán obras para reconstruir viviendas, escuelas, carreteras e infraestructura hidráulica dañada, sino que también habrá programas para prevenir nuevas inundaciones.

En su conferencia adelantó que habrá un programa de desazolve de ríos muy importante, en particular para el norte de Veracruz, aunque también se tiene que hacer en el sur del estado. Puntualizó que la población con justa razón nos está pidiendo que haya bordos o diques en algunas de las zonas más cercanas a la ribera de los ríos.