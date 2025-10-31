Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 30

En tanto continúan los trabajos para conectar al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con Guatemala y con la red ferroviaria nacional –esto último aplazado hasta marzo de 2027–, en diciembre entrará en operación el tren de pasajeros suburbano El Tehuanito con dos rutas de bajo costo para la población de bajos recursos de Oaxaca, informó el director general del proyecto, vicealmirante Octavio Sánchez.

Ayer, durante la mañanera del pueblo, expuso que el suburbano operará a lo largo de 189 kilómetros. Una ruta correrá de Ubero a Ixtepec, y otra de Hidalgo a Salina Cruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “ya está prácticamente la conexión entre el Interoceánico y el Tren Maya de carga, en Palenque” y ahora la Secretaría de Marina, con diversas empresas, construye de Roberto Ayala, Tabasco, hasta Dos Bocas, para “permitir que una parte de la producción de la refinería (Olmeca) pueda salir por ferrocarril hacia el sureste”.

Indicó que la primera parte de esta obra la inaugurará en noviembre –el resto en junio de 2026– y además “estamos ya muy avanzados con el gobierno de Guatemala para que la línea (K) pueda continuar hacia” ese país.

“El Interoceánico genera desarrollo integral”

Destacó que el Tren Interoceánico, que ya es utilizado para el paso de automóviles, genera desarrollo integral mejorando la calidad de vida de las comunidades. “Son proyectos con perspectiva social, de desarrollo económico para el sur sureste, olvidado durante tantos años y proyectos que incorporan a las comunidades”, agregó.