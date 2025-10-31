Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 29

Ciudad Victoria, Tamps., A fin de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la vida democrática del país, el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollarán en los seis campus de esta entidad los “Diálogos de consulta para la reforma electoral 2025”.

La UAT será la institución responsable de coordinar el desarrollo de los foros de consulta y audiencias públicas, espacios de análisis y deliberación que se suman a la iniciativa de consulta nacional impulsada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral como parte de la agenda del gobierno de México.

Bajo el lema “Infórmate. Participa. Dialoga. Transforma", los foros tendrán lugar el 6 y 7 de noviembre en seis municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Mante, además de una audiencia pública estatal en Ciudad Victoria.

La jornada tendrá 29 sedes de transmisión remota, que facilitará la participación presencial y digital de los habitantes tamaulipecos.

En este ejercicio podrán participar miembros de la comunidad universitaria, representantes de cámaras y organismos empresariales, organizaciones civiles, partidos políticos y población en general, los participantes podrán aportar opiniones y propuestas en un formulario digital, para ello habrá mesas temáticas y una audiencia pública final.

Los temas de consulta pública abordarán aspectos esenciales del sistema democrático, entre ellos: libertades políticas, representación ciudadana, sistema de partidos, financiamiento, fiscalización electoral, efectividad del sufragio, propaganda política, autoridades y justicia electoral, así como mecanismos de democracia participativa y revocación de mandato.