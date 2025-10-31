Viernes 31 de octubre de 2025, p. 29
Ciudad Victoria, Tamps., A fin de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la vida democrática del país, el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollarán en los seis campus de esta entidad los “Diálogos de consulta para la reforma electoral 2025”.
La UAT será la institución responsable de coordinar el desarrollo de los foros de consulta y audiencias públicas, espacios de análisis y deliberación que se suman a la iniciativa de consulta nacional impulsada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral como parte de la agenda del gobierno de México.
Bajo el lema “Infórmate. Participa. Dialoga. Transforma", los foros tendrán lugar el 6 y 7 de noviembre en seis municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Mante, además de una audiencia pública estatal en Ciudad Victoria.
La jornada tendrá 29 sedes de transmisión remota, que facilitará la participación presencial y digital de los habitantes tamaulipecos.
En este ejercicio podrán participar miembros de la comunidad universitaria, representantes de cámaras y organismos empresariales, organizaciones civiles, partidos políticos y población en general, los participantes podrán aportar opiniones y propuestas en un formulario digital, para ello habrá mesas temáticas y una audiencia pública final.
Los temas de consulta pública abordarán aspectos esenciales del sistema democrático, entre ellos: libertades políticas, representación ciudadana, sistema de partidos, financiamiento, fiscalización electoral, efectividad del sufragio, propaganda política, autoridades y justicia electoral, así como mecanismos de democracia participativa y revocación de mandato.
Cada foro aplicará una dinámica metodológica abierta que incluirá introducción temática, preguntas detonantes, exposición de ideas, definición de propuestas y redacción de relatorías, serán analizadas por expertos la UAT, en coordinación con especialistas y autoridades electorales.
Asimismo, a través del código QR habilitado para este ejercicio de consulta, las y los interesados podrán enviar sus propuestas y describir el impacto que puede tener en el fortalecimiento democrático y la mejora del sistema electoral, contribuyendo así a un proceso participativo de alcance nacional.
Bajo la narrativa “la democracia se fortalece cuando todas las voces cuentan”, y para que ésta sea una de las ruta de participación, busca difundir de forma clara e incluyente los objetivos de la reforma electoral 2025, promoviendo el diálogo social y la construcción colectiva de propuestas desde el perfil universitario y ciudadano.
El proyecto de reforma, en fase de consulta nacional, plantea un nuevo modelo electoral basado en la eficiencia administrativa, la optimización de los recursos y la homologación de procesos preservando la autonomía institucional y la pluralidad política.
Con este esfuerzo conjunto, la UAT reafirma su función como agente académico, social y ciudadano al servicio de los ciudadanos y el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con una democracia abierta, incluyente y participativa, donde todas las voces cuenten para construir el futuro del país.