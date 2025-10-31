Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 29

Durango, Dgo., Después de cuatro años, los sembradores de frijol de Durango lograron una producción hasta de 1.5 toneladas por hectárea. De 2021 a 2024 obtuvieron 300 kilos; sin embargo, ahora los coyotes (intermediarios) les compran la leguminosa a 12 pesos el kilo, por lo que esperan que el esquema federal lo pague como el año pasado, a 27 pesos.

Las lluvias de los últimos meses fueron buenas para el sector agrícola duranguense y mucho más para los frijoleros, que elevaron grandemente su producción promedio por hectárea. El estado está entre los primeros lugares nacionales en cosechas del grano, después de Zacatecas y Sinaloa.

Rubén Ibarra Alcántar, presidente del Sistema Producto Frijol en la entidad, dijo que el promedio de producción este 2025 es de 800 kilos por hectárea, pero hubo lugares donde llegó a una tonelada y media.

Expuso que este año se sembraron en Durango entre 190 mil y 210 mil hectáreas de leguminosa, y en todas las regiones los rendimientos fueron buenos. “Ya 600 kilos por hectárea es buena producción”, sostuvo.

Destacó que los agricultores están cortando las matas; algunos están trillando, sobre todo la variedad pinto San Rafael, por lo que ya existe una pequeña cantidad del grano en el mercado.