▲ Aspecto de un apiario en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, contaminado con Florasulam, un herbicida con efectos letales. Foto La Jornada de Oriente

Kara Castillo

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 29

Puebla, Pue., Una investigación del Consejo de Ciencia y Tecnología estatal y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre la muerte de abejas en apiarios del municipio Tlacotepec de Benito Juárez reveló que la causa fue la contaminación por el uso del pesticida Florasulam.

Dicha fórmula no se comercializa en México, pero llegó al campo poblano y provocó el envenenamiento de las especies e infectó las colmenas. Apicultores lanzaron una voz de alerta ante el riesgo de la pérdida de su producción.

El Florasulam no está en el padrón de las 35 sustancias de plaguicida prohibidos por el gobierno federal, por causar daños a la salud y al medio ambiente. Sin embargo, de acuerdo con el estudio El problema de la desaparición de las abejas: causa y efecto en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, el químico sólo aparece para su venta en España, por lo que no se puede determinar cómo llegó a Puebla.

El veneno detectado por científicos y veterinarios generó suposiciones que van de su compra en el mercado negro para uso en invernaderos de origen chino al tráfico del herbicida por extranjeros que rentan las tierras de cultivo en la región.

El coordinador del Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular, José Luis Leyva Machuca, alertó por la muerte de miles de abejas en la cuenca integrada por los municipios de Tecamachalco, Tlacotepec, Tepanco de López, a causa de dicho químico que, dijo, amenaza a la apicultura, una de las principales actividades en la zona.