Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 28

Ante el alto nivel de importaciones de maíz reportado en los últimos años, que desembocado en menores precios pagados a los agricultores mexicanos, diversos productores y especialistas abogan por que una de las propuestas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la próximas revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea retirar del acuerdo a los granos básicos, indispensables en la dieta de la población.

El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que recientemente se manifestó bloqueando con productores y maquinaria carreteras, casetas de cobro y vías férreas, solicita que el gobierno trabaje en retiro de granos básicos del T-MEC y no sólo eso, sino que también el grano mexicano no se fije por los valores determinados en la Bolsa de Chicago.

Según el organismo, a partir de la entrada del entonces Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la ratificación del T-MEC “existe estancamiento económico, desempleo, informalidad, dislocación de actividades productivas nacionales, competencia desleal, dumping y creciente dependencia alimentaria.

Víctor Quintana, especialista en temas agroalimentarios, respalda la propuesta del organismo; sin embargo, señala que es algo sumamente complicado de negociar dado que China, el mayor consumidor de maíz del mundo, ha dejado de comprar a Estados Unidos, el mayor productor mundial, actualmente con niveles récord, lo que significa que el gobierno de Donald Trump presionará para que esos granos tengan como destino México.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el valor de las exportaciones de maíz de Estados Unidos a China se han desplomado 99 por ciento en el último año, toda vez que entre enero y julio de 2025 (último dato disponible), el gigante asiático le ha comprado grano por sólo 2.4 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del año anterior eran 279 millones de dólares.