▲ Labriegos de Hidalgo continua-ron ayer con un bloqueo en la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta de Tula, para exigir al gobierno federal un mejor precio por tonelada de maíz. Foto n Facebook Tlahuelilpan Informa

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 28

Productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato mantuvieron ayer 12 bloqueos en tramos carreteros y casetas del país, reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Lo anterior, a pesar del compromiso del gobierno federal de entregar a los campesinos un apoyo de 950 pesos por tonelada del grano.

Los labriegos de Morelos afirmaron que seguirán su protesta porque el acuerdo sólo se hizo con representantes de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, además consideran que el ofrecimiento es insuficiente.

En esta entidad, los inconformes llevan cuatro días apostados en la autopista Siglo XXI, y ayer se instalaron en los alrededores del poblado de Amilcingo, localidad de Temoac.

En Guanajuato sólo continuaba ayer un cierre (de los 39 que había el lunes) en un tramo de la autopista federal 45D; en este punto los agricultores exigen un precio de garantía de 6 mil pesos para el sorgo.

En Sinaloa, productores del Valle del Carrizo, quienes desde el 27 de octubre liberaron la caseta Cuatro Caminos, en Guasave, decidieron endurecer su protesta ayer con un bloqueo parcial de 72 horas. Este último consiste en negar el paso a camiones de carga y sólo dar acceso a autobuses de pasajeros, autos particulares y ambulancias; lo que provocó largas filas de vehículos.