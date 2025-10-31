Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 28

Tras el acuerdo alcanzado con gran parte de los agricultores del Bajío, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en algunos otros lugares aún existen inconformidades con intereses legítimos a los que se atenderá en las mesas de trabajo. Sin embargo, advirtió que “también hay otros intereses, no tan legítimos, en estos cierres de carreteras”.

Durante su conferencia subrayó que los apoyos gubernamentales al campo están dirigidos fundamentalmente a los pequeños productores, los ejidatarios o los comuneros. Señaló que para tal efecto están diseñados los programas como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida o la entrega de fertilizantes gratuitos.

Sin embargo, puntualizó que en virtud de que hay un contexto desfavorable para quienes producen granos (que atribuyó a una mayor producción debido a buenas condiciones meteorológicas en el mundo), el acuerdo alcanzado para los productores derivados Guanajuato, Jalisco y Michoacán, abarcará a los medianos productores.