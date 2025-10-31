“No veo desgobierno”, recalca
Otras inconformidades de agricultores se atenderán en mesas de trabajo, dice
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 28
Tras el acuerdo alcanzado con gran parte de los agricultores del Bajío, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en algunos otros lugares aún existen inconformidades con intereses legítimos a los que se atenderá en las mesas de trabajo. Sin embargo, advirtió que “también hay otros intereses, no tan legítimos, en estos cierres de carreteras”.
Durante su conferencia subrayó que los apoyos gubernamentales al campo están dirigidos fundamentalmente a los pequeños productores, los ejidatarios o los comuneros. Señaló que para tal efecto están diseñados los programas como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida o la entrega de fertilizantes gratuitos.
Sin embargo, puntualizó que en virtud de que hay un contexto desfavorable para quienes producen granos (que atribuyó a una mayor producción debido a buenas condiciones meteorológicas en el mundo), el acuerdo alcanzado para los productores derivados Guanajuato, Jalisco y Michoacán, abarcará a los medianos productores.
En esta ocasión va más allá de aquellos que tienen dos o tres hectáreas –porque el precio internacional del maíz ha caído de manera importante– y comprende a aquellos que tienen hasta 20 hectáreas que ya se les considera medianos productores con una cosecha máxima de hasta 200 toneladas.
Afirmó que es distinto el agricultor que tiene más de 100 hectáreas, porque incluso tiene seguros a diferencia del pequeño productor, que tiene dos hectáreas. Son distintos los apoyos que se están dando, destacó.
A Sheinbaum le preguntaron sobre la confluencia de movilizaciones sociales que para algunos sectores opositores refleja riesgos de ingobernabilidad: “No veo yo desgobierno, ni tampoco el pueblo de México. Son algunos que están en contra nuestra, que ahora utilizan este tema para decir ‘que hay desgobierno’. Pero hay gobierno elegido por el pueblo”, respondió la mandataria.