Viernes 31 de octubre de 2025, p. 9

Madrid. Recientemente el Pentágono se pronunciaba sobre Una casa llena de dinamita, película que llegaba a Netflix la semana pasada. En un memorándum interno, la Agencia de Defensa contra Misiles (MDA por sus siglas en inglés), exponía que la cinta no mostraba la eficacia real del sistema de defensa, asegurando que su precisión era de 100 por ciento, y no de 50 por ciento como en la película. Ahora, la directora y el guionista han respondido, defendiendo la veracidad del filme.

“Es interesante. En un mundo perfecto, la cultura tiene el potencial de influir en la política, y si hay un diálogo sobre la proliferación de las armas nucleares, eso es música para mis oídos, sin duda”, expuso la ganadora de un Oscar Kathryn Bigelow en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, abordando qué le parecía la reacción del Pentágono ante su película.

En la misma entrevista al medio estadunidense y en declaraciones a la cadena de televisión CNN, el guionista Noah Oppenheim aseguró que acogían la situación “con satisfacción. Quiero decir que Kathryn y yo hicimos la película para invitar a debatir sobre un tema que consideramos tremendamente importante y que no recibe la atención suficiente, que es el hecho de que tenemos todas estas armas nucleares que existen en el mundo y que suponen una gran amenaza para toda la humanidad”, continuó, explicando además de que, tal y como ambos lo veían “no se trata de un debate entre nosotros, los cineastas, y el Pentágono” sino “entre el Pentágono y la comunidad más amplia de expertos en la materia”.

“El senador Edward Markey o el general retirado Douglas Lute; periodistas como Tom Nichols y Fred Kaplan, que llevan décadas cubriendo este tema; la APS, que es una organización no partidista de físicos... Estas son las personas que están saliendo a la luz y diciendo que lo que mostramos en la película, es decir, que nuestro actual sistema de defensa antimisiles es muy imperfecto, es cierto”, señaló el guionista, añadiendo en la CNN que estas personas han tildado el memorándum de “absurdo”.

“En el otro lado de la conversación, está el Pentágono, que aparentemente afirma que es 100 por ciento eficaz. Creemos a todos esos expertos que nos han dicho que el sistema es más bien como lanzar una moneda al aire, tal y como mostramos en la película, pero nos alegra que todas estas personas estén debatiendo y conversando sobre el tema”, remarcó Oppenhein.