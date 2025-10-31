▲ Megadeth en el tercer y último día del festival Hell and Heaven en el Foro Pegaso, en el estado de México, en 2022. Foto José Carlo González

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 8

La icónica banda de trash metal Megadeth vendrá de nuevo a México para despedirse de su público después de 40 años de trayectoria en la escena del heavy metal en el mundo, y dejará el eco de su voz y sus guitarras en tres de las arenas más representativas del país por última vez.

Después de dos años de ausencia en México, la banda originaria de Los Ángeles, California, encabezada por Dave Mustaine en la guitarra y voz, Teemu Mäntysaari en la guitarra, Dirk Verbeuren en la batería y James LoMenzo en el bajo, regresa por última ocasión a México para rencontrase con sus fanáticos en la Arena Monterrey el 8 de mayo, la Arena Ciudad de México el 10 de mayo y la Arena Guadalajara el 13 de mayo, del próximo 2026.

This Was Our Life Tour, nombre de la gira con la Megadeth pondrá fin a una carrera de 40 años de trayectoria, será una noche de metal llena de headbangings, grandes canciones, éxitos sin precedentes, pero sobre todo mucha nostalgia para sus miles de fanáticos, quienes los verán por última vez sobre el escenario.