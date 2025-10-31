La realeza deja claro que sus pensamientos seguirán estando con víctimas de cualquier forma de abuso
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 8
Londres. El rey Carlos III de Inglaterra despojó a su hermano menor, Andrés, de sus títulos y honores, y lo obligó a abandonar su casa por sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó ayer el Palacio de Buckingham.
Según el comunicado, se ha notificado formalmente a Andrés que renuncie al contrato de arrendamiento de su mansión, llamada Royal Lodge, y que se traslade a un alojamiento privado alternativo.
El comunicado emitido por la corona inglesa mencionó además que: “Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”.
Las hijas del príncipe Andrés permanecerán en la familia real a pesar de que el rey haya iniciado el proceso formal para despojarlo de sus títulos tras el escándalo de Jeffrey Epstein.
Andrew, que ahora se llamará Andrew Mountbatten Windsor, también ha aceptado abandonar su residencia de Royal Lodge, ya que sus vínculos con el financiero pedófilo Epstein siguen causando controversia, según informó el Palacio de Buckingham .
Se entiende que, aunque Andrés niega las acusaciones, el Palacio de Buckingham cree que ha habido “graves errores de juicio”.
Como hijas del hijo de un soberano, las princesas Beatriz y Eugenia conservarán sus títulos de acuerdo con las Patentes Reales del rey Jorge V de 1917.
Según se entiende, las hermanas serán bienvenidas a unirse a la reunión en Sandringham para Navidad y otros eventos de la familia real.
Beatrice, de 37 años, estuvo en la finca del rey en Norfolk la pasada Navidad, asistiendo al servicio matutino en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras que su padre estuvo ausente en medio de la controversia que rodea sus vínculos con un supuesto espía chino.
Beatriz, novena en la línea de sucesión al trono, es asesora de Afiniti, una empresa de software de inteligencia artificial, y cofundadora de The Big Change Charitable Trust.
Eugenia, duodécima en la línea de sucesión al trono, es patrona de varias organizaciones benéficas, entre ellas Elephant Family, Teenage Cancer Trust y la Escuela Europea de Osteopatía, y además es cofundadora de la organización benéfica Anti-Slavery Collective.
La princesa, de 35 años, se convirtió a principios de este año en mentora de la red de agentes de cambio 35 under 35 de The King’s Foundation y es directora de la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth en Londres.
Ambas hermanas están casadas y tienen hijos.
Beatriz se casó con el magnate inmobiliario millonario Edoardo Mapelli Mozzi en una boda secreta durante el confinamiento en 2020, a la que asistieron sus abuelos, la reina y el príncipe Felipe, el difunto duque de Edimburgo.
Conocido como Edo, el señor Mapelli Mozzi es hijo del ex esquiador olímpico conde Alessandro Mapelli Mozzi y Nikki Williams-Ellis.
Eugenia contrajo matrimonio con el comerciante de vinos Jack Brooksbank en una brillante ceremonia celebrada en el entorno gótico de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, ante invitados reales y famosos en octubre de 2018.
El señor Brooksbank ha trabajado como director de marca europeo de Casamigos Tequila, cofundada por el actor George Clooney.