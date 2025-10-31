▲ El príncipe Andrés, duque de York (izquierda), y su hermano Carlos, entonces príncipe de Gales, en la ceremonia de la Orden de la Jarretera en el castillo de Windsor, en el sur de Inglaterra, en 2015. Foto Afp

The Independent, Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 8

Londres. El rey Carlos III de Inglaterra despojó a su hermano menor, Andrés, de sus títulos y honores, y lo obligó a abandonar su casa por sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó ayer el Palacio de Buckingham.

Según el comunicado, se ha notificado formalmente a Andrés que renuncie al contrato de arrendamiento de su mansión, llamada Royal Lodge, y que se traslade a un alojamiento privado alternativo.

El comunicado emitido por la corona inglesa mencionó además que: “Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”.

Las hijas del príncipe Andrés permanecerán en la familia real a pesar de que el rey haya iniciado el proceso formal para despojarlo de sus títulos tras el escándalo de Jeffrey Epstein.

Andrew, que ahora se llamará Andrew Mountbatten Windsor, también ha aceptado abandonar su residencia de Royal Lodge, ya que sus vínculos con el financiero pedófilo Epstein siguen causando controversia, según informó el Palacio de Buckingham .

Se entiende que, aunque Andrés niega las acusaciones, el Palacio de Buckingham cree que ha habido “graves errores de juicio”.

Como hijas del hijo de un soberano, las princesas Beatriz y Eugenia conservarán sus títulos de acuerdo con las Patentes Reales del rey Jorge V de 1917.

Según se entiende, las hermanas serán bienvenidas a unirse a la reunión en Sandringham para Navidad y otros eventos de la familia real.

Beatrice, de 37 años, estuvo en la finca del rey en Norfolk la pasada Navidad, asistiendo al servicio matutino en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras que su padre estuvo ausente en medio de la controversia que rodea sus vínculos con un supuesto espía chino.