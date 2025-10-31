▲ El festival se realizará del 11 de noviembre al 7 de diciembre en la Ciudad de México, y del 8 al 14 de diciembre en Monterrey. Foto cortesía del festival

▲ El festival se realizará del 11 de noviembre al 7 de diciembre en la Ciudad de México, y del 8 al 14 de diciembre en Monterrey. Foto cortesía del festival

▲ El festival se realizará del 11 de noviembre al 7 de diciembre en la Ciudad de México, y del 8 al 14 de diciembre en Monterrey. Foto cortesía del festival

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 7

El DramaFest, creado hace 21 años para estrenar obras inéditas con talentos nacionales y extranjeros, tendrá durante 34 días un amplio espectro teatral, donde se incluirán temáticas en torno al territorio y memoria, la migración y la política, así como montajes que cuestionan el poder y la historia oficial, develando el pasado como elemento vivo.

Raquel Araujo, directora artística del encuentro bianual, el cual se desarrollará del 11 de noviembre al 7 de diciembre en la Ciudad de México y, del 8 al 14 de diciembre, en Monterrey Nuevo León, explicó en charla: “en esta ocasión, trabajamos en tres ejes curatoriales: Territorio y memoria, Mutaciones y Anacronías, que, entre otros aspectos, cuestionan el orden social conectando pasado, presente y futuro en un planeta afectado por el cambio climático y un panorama político inclinado a la devastación”.

Además “habrá poéticas que reflexionan sobre cambios y movimientos en las relaciones humanas, y la manera en la que las personas transforman su entorno: naturaleza, derechos, feminismos, migración y política; mientras que otras narrativas expondrán lo relacionado a la crítica y resistencia”.

El festival, fundado en 2004 por Aurora Cano y Nicolás Alvarado, tendrá en esta edición “una alianza histórica con Polonia, país invitado, el cual presentará estrenos exclusivos de obras polacas y mexicanas dirigidas en intercambio, lecturas dramatizadas y talleres a cargo de profesores polacos”.

Nuevo León, epicentro y estado anfitrión, integra “en su programación giras y montajes con la participación de creadores neoloneses”, agregó Araujo. Los talleres organizados serán de Pedagogía teatral, impartido por Maria Babicka-Janiszewska y Krystyna Mogilnicka, así como de Dramaturgia por Artur Pałyga.

En un balance, la directora recordó: “en sus 11 ediciones y 21 años de historia, DramaFest México se ha erigido como un punto de encuentro obligado para creadores escénicos y públicos teatrales; ha tenido a 12 países invitados, rindiendo tributo a sus artistas y a su cosmovisión dramática única sobre el mundo y la realidad que habitamos”.

Eje de reflexión y colaboración

El festival, a lo largo de su historia, ha presentado 67 puestas en escena –43 obras de gran formato y 24 obras cortas–, 48 lecturas dramatizadas y ha involucrado a 394 actores en escena; además de 673 funciones abiertas al público –588 en la CDMX y 85 en el interior del país–, con más de 129 mil espectadores.