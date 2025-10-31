A. Muñoz y A. Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 23

“Nos da gusto” que Estados Unidos haya alcanzado un acuerdo con China, “yo creo que ayuda a todo el mundo” no sólo a esas dos naciones, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre la determinación del mandatario estadunidense, Donald Trump, de reanudar las pruebas nucleares en su país, declaró: “México siempre ha sido y va a ser pacifista. Entonces (ante) cualquier cuestión que tiene que ver con armas, y más las nucleares, México siempre va a tener una visión pacifista. No debería haber guerras”.