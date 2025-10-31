Viernes 31 de octubre de 2025, p. 20
La reducción del producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre, reportada por el Inegi, está en línea con lo esperado, “no hay sorpresa respecto del dato negativo de crecimiento”, dijo Eduardo Osuna, director general y vicepresidente de BBVA. Mientras Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que se trata sólo de un ajuste, pues el crecimiento del país va a “agarrar vuelo” con las inversiones.
Osuna destacó que la recuperación de la inversión es aguja del crecimiento y va a depender de la capacidad del gobierno para activar todas las reglas relacionadas con infraestructura y energía. “Hoy estamos viendo una caída para el año de 7.8 por ciento en la inversión total”, comentó.
Explicó que los directivos de BBVA hicieron un incremento en la proyección, pues de una contracción de 0.4 por ciento, ahora prevén un crecimiento de 0.7 por ciento.
Pese a la reducción de 0.3 por ciento del tercer trimestre, destacó que se mantiene el pronóstico de crecimiento de 0.7 para este año y uno por ciento para el siguiente.
Por su parte, Cervantes Díaz, líder del sector privado, resaltó que en los primeros años de cada sexenio hay una contracción económica, pero no hay que tener duda de que pronto se va a “enderezar”.
“Vamos a agarrar vuelo y vamos a hacer un México lleno de inversiones, lleno de exportaciones, con infraestructura. Hemos trabajado mucho para que el Plan México arranque con mucho vuelo”, indicó.
Apuntó que la situación económica no es exclusiva de México, sino que en todo el mundo está ocurriendo por temas externos.