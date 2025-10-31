Jessika Becerra y Alejandro Alegría

La reducción del producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre, reportada por el Inegi, está en línea con lo esperado, “no hay sorpresa respecto del dato negativo de crecimiento”, dijo Eduardo Osuna, director general y vicepresidente de BBVA. Mientras Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que se trata sólo de un ajuste, pues el crecimiento del país va a “agarrar vuelo” con las inversiones.

Osuna destacó que la recuperación de la inversión es aguja del crecimiento y va a depender de la capacidad del gobierno para activar todas las reglas relacionadas con infraestructura y energía. “Hoy estamos viendo una caída para el año de 7.8 por ciento en la inversión total”, comentó.

Explicó que los directivos de BBVA hicieron un incremento en la proyección, pues de una contracción de 0.4 por ciento, ahora prevén un crecimiento de 0.7 por ciento.