Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 20

La contracción de la economía mexicana registrada en el tercer trimestre está focalizada, sostuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. Destacó que la baja de 0.3 por ciento en la actividad se centra en el sector industrial, que representa poco menos de un quinto de lo que genera el país, pero tanto la agricultura como los servicios mantienen un “crecimiento sólido”

“Tenemos una contracción de la economía”, reconoció en conferencia de prensa, al dar cuenta de los informes de las Finanzas y la Deuda Públicas al cierre del tercer trimestre. Sin embargo, sopesó, esta baja está focalizada al sector industrial, que representa alrededor de 17 por ciento de la actividad económica.

“No podemos ocultar que el dato del tercer trimestre estuvo por debajo de nuestras estimaciones”, pero “no hay una debilidad generalizada en la economía”, aseguró el secretario, pero no hizo algún apunte concreto sobre si esta caída mueve el estimado de crecimiento que Hacienda tiene para este año –que se encuentra en un rango de 0.5 a 1.5 por ciento.