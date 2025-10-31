Ap

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. a35

El mariscal de campo Lamar Jackson (derecha) lanzó para 204 yardas y cuatro pases de anotación en su regreso luego de una distensión en el tendón de la corva derecha, para que los Cuervos de Baltimore aplastaran ayer 28-6 a los Delfínes de Miami. Jackson completó 18 de 23 pases en su primera titularidad desde la semana cuatro ante Kansas City, y los Cuervos (3-5) sumaron su segunda victoria consecutiva en la temporada de la NFL. El ala cerrada Mark Andrews atrapó dos pases en las diagonales y los otros dos envíos de anotación fueron para el ala cerrada Charlie Kolar y el receptor Rashod Bateman.