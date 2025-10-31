Viernes 31 de octubre de 2025, p. a12
Mientras la barra de animación conocida como La Rebel convocó a los seguidores de Pumas para manifestarse el domingo en el estadio Olímpico Universitario antes del partido ante Xolos por los malos resultados de los felinos, el ariete José Juan Macías desató revuelo al asegurar que “no será un fracaso” en caso de que el plantel auriazul quedé fuera de la liguilla cuando arrastra 14 años sin ganar un título.
“Obviamente un club es campeón, pero eso no significa que los demás han fracasado. Pumas está en un proyecto de construcción”, dijo el delantero.
Los felinos, bajo el mando de Efraín Juárez, han vivido uno de sus torneos más complejos, pues están al borde de ser eliminados. Con apenas tres victorias en la temporada, y después de que se lesionaran los delanteros Guillermo Martínez y Aaron Ramsey, se encuentran en el lugar 13 con 15 unidades, por lo que están obligados a ganar los dos últimos partidos y esperar una combinación de resultados para al menos acceder al play in.
Frente a este panorama y al ser el único de los equipos considerados entre los cuatro grandes de la Liga Mx que no se ha coronado en más de una década, la afición comienza a desesperarse.
En redes sociales circularon publicaciones en las cuales aficionados han convocado a realizar una protesta en el duelo ante Tijuana, el cual podría ser decisivo para mantenerse con vida en el torneo.
“La Rebel planea manifestarse este domingo en el estadio Olímpico Universitario, por el accionar de Pumas”, se podía leer en una publicación en la página de Facebook De Pumas Yo Soy. Una de las propuestas de los seguidores sería portar ese día una playera con la leyenda “Respeten nuestra historia”.
“Nos sentimos en deuda. Pumas no se está volviendo un equipo chico, incluso estas preguntas que nos hacen es porque es un grande de México", sostuvo el mediocampista Rodrigo López.