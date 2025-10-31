▲ Los auriazules enfrentan este domingo a Xolos en CU, donde La Rebel convocó a una protesta. Foto @pumasmx

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. a12

Mientras la barra de animación conocida como La Rebel convocó a los seguidores de Pumas para manifestarse el domingo en el estadio Olímpico Universitario antes del partido ante Xolos por los malos resultados de los felinos, el ariete José Juan Macías desató revuelo al asegurar que “no será un fracaso” en caso de que el plantel auriazul quedé fuera de la liguilla cuando arrastra 14 años sin ganar un título.

“Obviamente un club es campeón, pero eso no significa que los demás han fracasado. Pumas está en un proyecto de construcción”, dijo el delantero.

Los felinos, bajo el mando de Efraín Juárez, han vivido uno de sus torneos más complejos, pues están al borde de ser eliminados. Con apenas tres victorias en la temporada, y después de que se lesionaran los delanteros Guillermo Martínez y Aaron Ramsey, se encuentran en el lugar 13 con 15 unidades, por lo que están obligados a ganar los dos últimos partidos y esperar una combinación de resultados para al menos acceder al play in.