Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. a12

En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó un contrato con la FIFA para exentar de impuestos a empresas que participen en la organización del Mundial de Futbol 2026, como quedó establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos, aprobada el martes por el Senado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También anunció que el lunes dará su conferencia en Los Pinos para presentar todo lo relacionado con la organización de la Copa.

“Va a ser a las 8 de la mañana en el parque abierto de Los Pinos, porque se van a presentar algunas actividades especiales, va a estar muy bonito”, manifestó.