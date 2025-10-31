Viernes 31 de octubre de 2025, p. a12
En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó un contrato con la FIFA para exentar de impuestos a empresas que participen en la organización del Mundial de Futbol 2026, como quedó establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos, aprobada el martes por el Senado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
También anunció que el lunes dará su conferencia en Los Pinos para presentar todo lo relacionado con la organización de la Copa.
“Va a ser a las 8 de la mañana en el parque abierto de Los Pinos, porque se van a presentar algunas actividades especiales, va a estar muy bonito”, manifestó.
Dijo que las exenciones “se firmaron con la FIFA en 2015, si mal no me acuerdo”, en la época de Peña Nieto, como parte de “las condiciones para la realización del Mundial en México, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido”.
Nosotros, dijo, “cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero ya era un contrato firmado, y por tanto, se establece en la ley, porque así tiene que ser”.
Indicó que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, detallará en otro momento “el contrato” firmado con la FIFA.