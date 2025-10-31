▲ La selección femenil Sub-17 buscará continuar con su buen ritmo en el Mundial de Marruecos el domingo cuando enfrente a Italia, que viene de golear 4-0 a Nigeria en los octavos de final. Foto cortesía de la FMF

Óscar Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. a12

El anuncio de México como candidato junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial Femenil de 2031 remueve recuerdos en Elvira Aracén y Alicia Pelé Vargas, pioneras de la Copa de 1971. Si bien celebran la iniciativa y reconocen un gran avance con la Liga Mx, señalan que el Tri-color sufrió un retraso deportivo por varias décadas que no ha podi-do superar.

“Tenemos más de 30 años de retraso, porque el balompié femenil mexicano estuvo bloqueado después de nosotras. No ha-bía forma de que las chicas jugaran futbol y, lógicamente, entramos retrasadas al ámbito mundial. Después del 71 nosotras tuvi-mos prohibido jugar en un estadio que perteneciera a FIFA”, decla-ró la ex portera Aracén.

Junto con la goleadora Pelé Vargas formó parte de la generación dorada del Tricolor femenil que llegó a las últimas instancias en el Mundial de Italia 1970 y en México en 1971, torneos no avalados por la FIFA, pero que la afición recuerda y reconoce como las primeras Copas del futbol de mujeres.

Durante años el futbol femenil nacional quedó varado. Leonardo Cuéllar tomó la dirección técnica del equipo por casi dos décadas, en las cuales no hubo una liga profesional, mientras las jugadoras entrenaban en campos improvisados y sin respaldo. El cambio llegó hasta 2017 con la creación de la Liga Mx Femenil, como parte de una de las exigencias de la FIFA para todas las federaciones.

La liga mexicana ha destacado como una de las más mediáticas en redes sociales y por los récords de asistencia en las finales; sin embargo, los salarios y las condiciones laborales dignas aún son una deuda con las jugadoras.

“En realidad sería el segundo Mundial para México, se moverían muchas cosas. Sobretodo ahora que la Liga Mx femenil está subiendo su nivel en todos los aspectos; patrocinios, mejores sueldos y ya juegan en los estadios. Un avance bastante bueno”, sostuvo la Pelé Vargas.