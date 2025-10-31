Afp

Viernes 31 de octubre de 2025, p. a11

Los Ángeles., Los propietarios de los equipos de la NBA aprobaron la venta récord de los Lakers de Los Ángeles por parte de la familia Buss al empresario estadunidense Mark Walter, director general del consorcio TWG Global, propietario de clubes deportivos tanto de beisbol y basquetbol, así como de escudería de Fórmula 1.

“No tengo ninguna duda de que (Walter) será un administrador comprometido con el equipo y una gran incorporación a nuestra liga, dados sus numerosos éxitos en los negocios y los deportes”, afirmó Adam Silver, comisionado de la NBA.

Los Lakers, del que forman parte los astros LeBron James y Luka Doncic, se venderán a Walter por 10 mil millones de dólares, de acuerdo con la cadena ESPN, lo que supone un récord como la franquicia más valiosa de la liga.

“Los Lakers son una de las franquicias más icónicas en todos los deportes, definidas por una historia de excelencia y la búsqueda incansable de la grandeza”, manifestó Walter en un comunicado.

La actual propietaria, Jeanie Buss, cuya familia adquirió el equipo angelino en 1979, permanecerá en su cargo durante cinco años más, según el acuerdo alcanzado entre ambas partes.