Viernes 31 de octubre de 2025, p. a11
Los Ángeles., Los propietarios de los equipos de la NBA aprobaron la venta récord de los Lakers de Los Ángeles por parte de la familia Buss al empresario estadunidense Mark Walter, director general del consorcio TWG Global, propietario de clubes deportivos tanto de beisbol y basquetbol, así como de escudería de Fórmula 1.
“No tengo ninguna duda de que (Walter) será un administrador comprometido con el equipo y una gran incorporación a nuestra liga, dados sus numerosos éxitos en los negocios y los deportes”, afirmó Adam Silver, comisionado de la NBA.
Los Lakers, del que forman parte los astros LeBron James y Luka Doncic, se venderán a Walter por 10 mil millones de dólares, de acuerdo con la cadena ESPN, lo que supone un récord como la franquicia más valiosa de la liga.
“Los Lakers son una de las franquicias más icónicas en todos los deportes, definidas por una historia de excelencia y la búsqueda incansable de la grandeza”, manifestó Walter en un comunicado.
La actual propietaria, Jeanie Buss, cuya familia adquirió el equipo angelino en 1979, permanecerá en su cargo durante cinco años más, según el acuerdo alcanzado entre ambas partes.
Con esta adquisición, el consorcio TWG Global extiende su dominio en la industria del entretenimiento deportivo. La empresa ha constituido una impresionante cartera de equipos entre los que se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, que actualmente buscan su segundo título consecutivo en la Serie Mundial, y Los Angeles Sparks, de la liga femenina de baloncesto (WNBA).
También es propietario del torneo de tenis Billie Jean King y la escudería Cadillac, que participará en la Fórmula 1 a partir del próximo año con el mexicano Sergio Pérez de piloto.
Desde que el extravagante Jerry Buss compró los Lakers en 1979, el equipo oro y púrpura ha fichado a grandes estrellas del baloncesto, como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant y LeBron James.
Ha conquistado además títulos –11 de un total de 17 de la franquicia, el último en 2020– fama mundial, que le ha permitido cosechar grandes ingresos.
El anuncio se produce dos meses después del acuerdo de los propietarios de las franquicias para la venta de otro equipo histórico de la NBA, los Celtics de Boston (18 títulos), por 6 mil 100 millones de dólares.