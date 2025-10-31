Erendira Palma Hernández

Viernes 31 de octubre de 2025

Aun cuando Abraham Ancer tuvo la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, reveló que no había una guía para obtener una beca de golfista, por lo que ahora se ha unido al programa Jungle, el cual busca conectar a los jóvenes mexicanos que practican este deporte con escuelas estadunidenses para conseguir becas y desarrollar su talento. Así, anunció el torneo juvenil que lleva su nombre y que se disputará del 7 al 9 de noviembre en el Club Campestre de Torreón.

“Creo mucho en el talento que hay en México y en América Latina, pero hay quienes se pierden en el proceso y en las oportunidades que no existían”, dijo en videoconferencia.

En años recientes, Ancer se ha convertido en uno de los principales referentes del golf nacional después de ganar el Abierto de Australia en 2018 y de haber participado en el PGA Tour. Hace tres años dio un giro en su carrera al sumarse al LIV Golf, que es patrocinado por un fondo soberano de Arabia Saudita y el cual se ha convertido en la principal competencia del Tour.

Ahora, desde una posición de éxito, Ancer pretende impulsar al talento juvenil mexicano para que tengan más oportunidades de crecimiento, como poder jugar en las universidades de Estados Unidos y después saltar al profesionalismo.