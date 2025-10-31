▲ Sebastian Coe, presidente del organismo rector del atletismo global, aseguró que se hará todo lo posible por recuperar la mayor cantidad de dinero posible luego de descubrirse la estafa que involucra a varios empleados. Foto @sebcoeofficial

Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. a11

Mónaco. World Athletics, el ente rector del atletismo mundial, reveló que su-frió una estafa corporativa de al menos 1.7 millones de dólares debido a un “robo sistemático” que supuestamente involucró a sus propios empleados.

El organismo internacional informó el jueves que entregó una carpeta detallada del caso a “las autoridades judiciales y legales pertinentes para la investigación criminal”, a raíz de que una auditoría reveló actividad sospechosa durante varios años. Indicó que rescindió los contratos de un empleado y un consultor, y que otro trabajador ya había dejado la organización.

“World Athletics encargó una revisión contable independiente del periodo para complementar su propia investigación interna y no se encontró ninguna otra actividad fraudulenta. Se está implementando un conjunto de controles financieros internos reforzados en toda la organización”, señaló.

El organismo, con sede en Mónaco, no nombró a ninguna de las personas que sospecha están involucradas en el robo. Informó a The Associated Press en un comunicado por correo electrónico que se había contactado a las autoridades en Gran Bretaña y Mónaco.