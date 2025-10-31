Viernes 31 de octubre de 2025, p. 5
11 de octubre
Los ladrones robaron una plataforma elevadora montada en camión –del tipo que usan las empresas de mudanzas para acceder a los pisos superiores– tras responder a un anuncio falso en el sitio de clasificados francés Leboncoin.
19 de octubre
La plataforma se elevó hasta la ventana de la galería de Apolo.
9:34 horas
El vidrio cedió
9:36
Un ciclista que vio la escena desde la calle Rivoli dio aviso a la policía.
9:37 horas
Se activa una alarma del Louvre
9:38 horas
El equipo de asalto ya había salido del recinto. La llegada “casi simultánea”de la policía y la seguridad del museo impidió que los ladrones incendiaran el elevador, donde se hallaron rastros cruciales.
9:39
Las fuerzas policiales ya se encontraban en el lugar, pero los autores habían desaparecido a bordo de dos motos.
Con información de Ap