Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 5

11 de octubre

Los ladrones robaron una plataforma elevadora montada en camión –del tipo que usan las empresas de mudanzas para acceder a los pisos superiores– tras responder a un anuncio falso en el sitio de clasificados francés Leboncoin.

19 de octubre

La plataforma se elevó hasta la ventana de la galería de Apolo.

9:34 horas

El vidrio cedió

9:36

Un ciclista que vio la escena desde la calle Rivoli dio aviso a la policía.