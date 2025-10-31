Cultura
A nterior
 
El atraco
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 5

11 de octubre

Los ladrones robaron una plataforma elevadora montada en camión –del tipo que usan las empresas de mudanzas para acceder a los pisos superiores– tras responder a un anuncio falso en el sitio de clasificados francés Leboncoin.

19 de octubre

La plataforma se elevó hasta la ventana de la galería de Apolo.

9:34 horas

El vidrio cedió

9:36

Un ciclista que vio la escena desde la calle Rivoli dio aviso a la policía.

9:37 horas

Se activa una alarma del Louvre

9:38 horas

El equipo de asalto ya había salido del recinto. La llegada “casi simultánea”de la policía y la seguridad del museo impidió que los ladrones incendiaran el elevador, donde se hallaron rastros cruciales.

9:39

Las fuerzas policiales ya se encontraban en el lugar, pero los autores habían desaparecido a bordo de dos motos.

Con información de Ap

