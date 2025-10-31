Hasta el momento no hay indicios de que tuvieran cómplices dentro del museo
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 5
Cinco personas más fueron detenidas con relación al robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre, anunció ayer la fiscal de París. Se sospecha que uno de ellos integró el comando asaltante. A 11 días del atraco, ya suman siete los arrestados, aunque los objetos sustraídos no han sido recuperados.
Las autoridades informaron que tres de los cuatro presuntos integrantes del equipo que cometió el atraco están bajo custodia.
La fiscal Laure Beccuau explicó a la radio RTL que los detenidos en operaciones nocturnas en París y la cercana Seine-Saint-Denis el miércoles pasado “pueden informarnos cómo se desarrollaron los hechos”.
El periódico Le Figaro difundió que según los primeros indicios, el sospechoso detenido en París era integrante del comando y el objetivo principal de esta segunda redada. Las otras cuatro detenciones en Seine-Saint-Denis se referían a personas cuyo papel se consideraba “secundario”, según una fuente cercana.
“En este momento no hay nada que permita afirmar que los delincuentes contaran con la complicidad de alguien dentro del museo”, explicó Beccuau.
Los arrestos más recientes no han llevado a recuperar el botín, valorado en alrededor de 102 millones de dólares.
Según el diario francés Le Parisien, el primero de los sujetos es argelino y no tiene actividad profesional reciente. A los investigadores les explicó que en el pasado había trabajado de basurero y repartidor. Conocido por sus delitos de tráfico, ya ha sido condenado por robo.
Beccuau reveló en conferencia que el segundo aprehendido, un taxista indocumentado de 39 años, era conocido por robos con agravantes, uno de los cuales le valió estar bajo control judicial en el momento de su detención. Será juzgado en noviembre por este delito, en el que se habría utilizado un coche como ariete.
El rotativo difundió que según sus fuentes, el cuarto integrante del comando y el autor intelectual del robo sigue sin aparecer.
Con información de Ap y Afp