▲ Un soldado patrulla los alrededores del museo del Louvre, en París. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 5

Cinco personas más fueron detenidas con relación al robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre, anunció ayer la fiscal de París. Se sospecha que uno de ellos integró el comando asaltante. A 11 días del atraco, ya suman siete los arrestados, aunque los objetos sustraídos no han sido recuperados.

Las autoridades informaron que tres de los cuatro presuntos integrantes del equipo que cometió el atraco están bajo custodia.

La fiscal Laure Beccuau explicó a la radio RTL que los detenidos en operaciones nocturnas en París y la cercana Seine-Saint-Denis el miércoles pasado “pueden informarnos cómo se desarrollaron los hechos”.

El periódico Le Figaro difundió que según los primeros indicios, el sospechoso detenido en París era integrante del comando y el objetivo principal de esta segunda redada. Las otras cuatro detenciones en Seine-Saint-Denis se referían a personas cuyo papel se consideraba “secundario”, según una fuente cercana.

“En este momento no hay nada que permita afirmar que los delincuentes contaran con la complicidad de alguien dentro del museo”, explicó Beccuau.