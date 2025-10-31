De La Redacción

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4

Los restos óseos de un hombre y una mujer, emplazados en el espacio conocido como Altar de los Cráneos Esculpidos, en la zona arqueológica de Cholula (ZAC), Puebla, podrán ser apreciados hoy, mañana y el 2 de noviembre, en el contexto de la conmemoración del Día de Muertos.

Debido a que se trata de un área restringida al público, el acceso será una oportunidad única para conocer, de manera gratuita, las prácticas funerarias de los antiguos cholultecas. Gustavo Donnadieu Cervantes, director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en esa entidad, detalló que la actividad se realiza desde 1992; sin embargo, fue interrumpida durante la emergencia sanitaria de la covid, y retomada el año pasado.

El altar, cuya construcción se remonta a los años 900 y 1000 dC, está ubicado en la plataforma noroeste de la Gran Pirámide. Fue descubierto entre 1935 y 1936, durante los trabajos arqueológicos encabezados por el arquitecto Ignacio Marquina, en colaboración con Wilfrido Du Solier.

Su nombre deriva de unos cráneos modelados en barro y cubiertos de estuco hallados en las paredes norte y sur del recinto, los cuales coinciden con el acomodo de los cuerpos: la mujer yace en la esquina sureste y el hombre en la noreste.

En ese contexto, el INAH también informó que hoy a las 11:30 se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Regional de Cholula la conferencia Los ancestros en la vida diaria, en la que las arqueólogas María Amparo Robles Salmerón y Martha Adriana Sáenz Serdio hablarán sobre las prácticas sociales y concepciones de los pobladores prehispánicos de esa región en torno a la muerte, a partir de las investigaciones realizadas por ambas especialistas en la ZAC.