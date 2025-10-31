Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, se sumó a las voces de otras legisladoras de Morena que piden al director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, que se disculpe públicamente por sus “desafortunadas” expresiones sobre mujeres escritoras.

Aclaró que “de ninguna manera” está de acuerdo con quienes plantean que renuncie al cargo, pero “coincido con lo que señala mi amiga y compañera Malú Micher”, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, que debe disculparse, ya que sus dichos forman parte de una visión patriarcal que persiste en el país.

“Taibo II es un varón que piensa como la mayoría de los hombres, en este sistema patriarcal. Lo importante es que los compañeros, los hombres en este país, cambien el chip”.

En entrevista posterior expuso que con gusto le obsequiará un ejemplar de la reciente edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con “mirada violeta”, presentada en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

Este ejemplar, detalló, incluye páginas con “filitos de color violeta” que resaltan los artículos de la Carta Magna sobre igualdad entre hombres y mujeres, así como páginas anaranjadas referentes a la lucha contra la violencia de genero.