▲ Un momento de la megaclase de baile que se llevó a cabo ayer en el Zócalo capitalino. Foto Marco Peláez

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4

Entre calacas, catrinas, insepultos, brujas y uno que otro diablo, el gobierno capitalino hizo público este jueves que el danzón será declarado patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México.

Argel Gómez, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de la secretaría local de Cultura, hizo el anuncio en el foro de la megaclase de baile aeróbico Me muero por bailar, efectuada ayer en el Zócalo como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

Ante miles de personas, el funcionario informó que la declaratoria tendrá lugar el 16 de noviembre a las 14 horas, en el Zócalo, con un monumental baile amenizado por las principales agrupaciones del género: desde Matanzas, Cuba, la Orquesta Failde, y por México, Acerina y su Danzonera, de la capital del país, y Danzonera La Playa de Gonzalo Varela, de Veracruz.

“Para calentar motores”, el 9 de noviembre se harán sesiones de baile de ese ritmo en 20 sedes de las 16 alcaldías capitalinas, agregó.

El corazón de la urbe retumba y se mueve con ritmos vibrantes y pegajosos que invitan a moverse hasta a los más reticentes. Acorde las fechas, los protagonistas son seres del más allá: calacas, catrinas, brujas, diablos y diablesas, y no pocos espíritus chocarreros.

Un año más y hay que desempolvar los disfraces. La globalización hace de las suyas y pueden verse también vampiros, frankensteins, duendes y uno que otro Chucky y Morticia.

Prima en esta megaclase el entusiasmo y el afán de disfrutar, de valerse del baile para convivir y “pasarla a toda dar” y, de pilón, ponerse en forma, como dicen a este diario algunos participantes.

También es evidente la preeminencia femenina, gran parte proveniente de los Pilares de la Ciudad de México.