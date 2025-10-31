Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4

A partir de hoy, los tres núcleos restantes de la exposición La mitad del mundo: La mujer en el México indígena podrán visitarse en los museos Arqueológico Nacional y Nacional Thyssen-Bornemisza, así como en el Instituto Cervantes, en Madrid, España.

Con esta apertura, se completa el entramado de la muestra, que celebra el papel histórico y contemporáneo de la mujer indígena en sus dimensiones divina, humana, funeraria y textil.

En entrevista con La Jornada, el antropólogo Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura federal, explicó que el montaje “ofrece una mirada profunda sobre las raíces femeninas que han sostenido la historia del país. Hablamos de la mujer como sabia, como depositaria de la medicina, del saber, de la flor y del canto”.

Reproducción y sostén

El primer núcleo, El ámbito divino, se inauguró el 4 de octubre en la Casa de México en España, donde deidades, códices y esculturas revelan la dualidad y la cosmovisión mesoamericana.

Según el antropólogo e investigador, esta sección permite reconocer cómo la mujer está presente desde la génesis de la vida y del universo: “en la visión mesoamericana, el mundo se concibe en pares y mitades, donde lo femenino se vincula con la parte inferior del cuerpo, la sensualidad, lo reproductivo y el sostén”.

Mensaje de dignidad

Hoy, representantes culturales de México y España recorrieron los tres núcleos, con la participación del ministro de Cultura español, Ernest Urtasun Domènech; funcionarios de la embajada de México; integrantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y directores de los museos participantes.

“Queremos transmitir amistad, orgullo y dignidad. Nuestro país recupera la fuerza de sus mujeres dejando atrás visiones patriarcales. La presidenta Claudia Sheinbaum es estandarte de esta reivindicación, junto con un gabinete más que paritario”, puntualizó Diego Prieto Hernández.