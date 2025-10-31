▲ La monumental instalación se presenta desde hoy y hasta el 9 de noviembre con motivo de la celebración del Día de Muertos. Fue creada por Cristóbal Ochoa y su equipo del Taller 8A, con apoyo del Consejo Ciudadano Tlatelolca y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Foto Ángel Vargas

▲ “Se me ocurrió un juego de pelota entre los dioses en el Mictlán. La idea es contar la historia de cómo convivíamos con la muerte y lo que significaba trascender a ese lugar”, explica Ochoa en entrevista. Foto Ángel Vargas

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 3

La Plaza de las Tres Culturas –sitio emblemático donde convergen las vidas prehispánica, colonial y contemporánea de México– es escenario de una doble reivindicación histórica.

A 500 años del asesinato de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés –cumplidos según algunas fuentes el pasado 28 de febrero–, el artista Cristóbal Ochoa instaló allí una megaofrenda que no sólo honra la memoria del último tlatoani mexica, sino que también busca vindicar al señorío de Tlatelolco, ciudad gemela de Tenochtitlan que “durante siglos ha vivido a la sombra” de su hermana mayor.

Esta monumental instalación artística se presenta desde hoy y hasta el 9 de noviembre con motivo de la celebración del Día de Muertos, gracias a los esfuerzos de ese creador y su equipo del Taller 8A, con apoyo del Consejo Ciudadano Tlatelolca y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Ingeniero automotriz de formación, el pintor, escultor y grabador nacido en la colonia Guerrero hace 50 años concibió esta gran ofrenda –que transforma aquel espacio capitalino en la entrada al inframundo mexica– como “un acto de justicia histórica” y un recorrido educativo que se sumerge en las raíces más profundas de nuestra cosmovisión prehispánica.

“Quería hacer una obra de corte histórico. En principio, pensé en la última batalla de Cuauhtémoc; pero por falta de tiempo no fue posible. Entonces, se me ocurrió un juego de pelota entre los dioses en el Mictlán (el inframundo en la cosmovisión mexica). La idea es contar la historia de cómo (en el México antiguo) convivíamos con la muerte y lo que significaba trascender a ese lugar”, explica Ochoa en entrevista.

La narrativa central de esta pieza, desarrollada con la asesoría del historiador Miguel Mares, especialista en Tlatelolco, recrea el viaje de Cuauhtémoc al Mictlán, mediante elementos pictóricos y escultóricos.

La premisa es que, al no tener una muerte honorable, el tlatoani no pudo ascender al paraíso solar y fue destinado al inframundo. Allí, en un acto de reconocimiento épico, guerreros águila y jaguar sostienen un ritual juego de pelota en su honor.

“La idea del juego es que ahí habrá un perdón para que él pueda ser elevado”, apunta. “Estamos reivindicando al último tlatoani, porque lo capturan y, aunque pide a Cortés que le dé una muerte digna, no lo hace, y por ende va al Mictlán”.

El corazón de la instalación –además de un juego de pelota de 20 metros de largo por 10 de ancho– es la recreación de una pirámide de siete metros de altura y siete de base, inspirada en la estructura original de Tlatelolco. A su pie, yace un tzompantli (muro de calaveras), mientras en su cúspide un trono vacío aguarda a Cuauhtémoc, custodiado por sus abuelos.

Ofrenda viva

Esta estructura es más que un monumento simbólico: también es una ofrenda viva, toda vez que habitantes de los barrios de Tlatelolco, la Guerrero y Tepito –que en la antigüedad eran parte de ese señorío– intervinieron los nichos de la pirámide con fotografías y veladoras para honrar a sus seres queridos ya fallecidos.