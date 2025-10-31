Merry Macmasters

Enfermar en el siglo XIX solía ser sinónimo de desenlace fatal debido a la falta de condiciones de higiene y a la ausencia de antibióticos. Hoy uno va al hospital con la idea de curarse, pero entonces era para bien morir.

El “beso de la muerte”, frase empleada de manera reiterada desde finales del siglo XIX en la literatura, principalmente, que evocaba estremecimiento, así como seducción, anima la exposición más reciente del Museo Nacional de San Carlos (MNSC), El beso de la muerte: Representaciones mortuorias en el arte y la cultura visual del siglo XIX.

Por medio de unas 180 piezas, entre pintura, escultura, grabado, libros, fotografías, títeres, utensilios médicos e indumentaria de duelo, la exhibición da cuenta de los ritos, costumbres y actitudes que la sociedad del México decimonónico asumía para enfrentar la muerte y la pérdida. Es decir, las expresiones artísticas de la llamada “alta cultura” se mezclan con lo popular. Aparte del MNSC, las obras son de más de 20 colecciones públicas y privadas.

La exposición se divide en cuatro núcleos temáticos, que van en orden cronológico: La antesala de la muerte, Cara a cara con la muerte, La muerte retratada y Los lugares de la memoria.

El recorrido se inicia con el óleo de gran formato Episodio del diluvio universal (1851), de Francisco Coghetti, pintor italiano de renombre que “hoy casi no suena”, señaló Luis Gómez Mata, curador de la muestra. La obra fue un encargo del ministro mexicano José María Montoya durante una estancia en Roma, con el objeto de que los alumnos de la Academia de San Carlos lo copiaran y aprendieran de los grandes maestros italianos.

Dedicado a la salud y la enfermedad, el primer núcleo comprende desde la reproducción de un mapa de la Ciudad de México, fechado en 1875, en que se señalan todos los hospitales que operaban, hasta instrumental médico y exvotos. En el óleo La convalecencia (1954), la jalisciense Josefa Sanromán ejecuta una escena de su hermana Juliana, también pintora, fallecida a los 26 años.

La exhibición comprende cuadros conocidos y apreciados por el público, como Este es el espejo que no te engaña o Alegoría de la muerte (1856), de Tomás Mondragón. En él se ve una dama de tamaño natural, una mitad ataviada con lujo, mientras la otra es su esqueleto con restos de ropa. Desde la parte superior cuelga un hilo que divide el cuadro, mientras una mano se apresta a cortarlo.

Otro cuadro impactante, Cuerpo putrefacto (siglo XVIII), de autor sin identificar, muestra un cadáver en descomposición. Se trata de un “ejercicio confrontativo que la Iglesia ponía con los fieles para recordarles que lo material era vano y lo que realmente importaba era la vida en el más allá”. Es decir, “no peques porque te va a ir mal”.