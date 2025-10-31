▲ La influencer durante el estreno de la serie All’s Fair en París. Foto Afp

Brittany Miller

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 6

La NASA cree que Kim Kardashian le está ladrando a la Luna.

Después de que la fundadora de Skims, de 45 años, afirmara en el episodio de ayer de The Karda- shians que el alunizaje de 1969 no ocurrió, la agencia federal le dio una respuesta contundente con un breve mensaje en las redes sociales.

“Sí, (Kim), ya hemos estado en la Luna antes... ¡seis veces!”, escribió el secretario de Transporte Sean Duffy en X. Agregó que la misión Artemis de la NASA planea regresar a la Luna bajo el liderazgo de Donald Trump.

“Ganamos la última carrera espacial y ganaremos ésta también”, concluyó Duffy.

La teoría de Kardashian –que ha sido refutada repetidamente– es que los astronautas del Apolo 11, incluidos el fallecido Neil Armstrong y Buzz Aldrin, de 95 años, en realidad nunca fueron a la Luna: despegaron hacia la órbita y esperaron allí mientras el mundo veía escenas que en realidad fueron filmadas en un estudio, antes de regresar para ser falsamente aclamados como héroes.

Kim Kardashian reveló sus creencias sobre el alunizaje en The Kardashians (Disney).

La opinión de la influencer sobre el acontecimiento histórico surgió durante una conversación con su compañera de reparto, Sarah Paulson, en el set del drama legal All’s Fair, que se estrenará en Hulu la próxima semana.

“Hasta ahora te he enviado un millón de artículos tanto con Buzz Aldrin como con el otro”, dijo Kardashian, refiriéndose aparentemente a Armstrong mientras intentaba convencer a Paulson de la teoría.