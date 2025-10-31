Viernes 31 de octubre de 2025, p. 6
La NASA cree que Kim Kardashian le está ladrando a la Luna.
Después de que la fundadora de Skims, de 45 años, afirmara en el episodio de ayer de The Karda- shians que el alunizaje de 1969 no ocurrió, la agencia federal le dio una respuesta contundente con un breve mensaje en las redes sociales.
“Sí, (Kim), ya hemos estado en la Luna antes... ¡seis veces!”, escribió el secretario de Transporte Sean Duffy en X. Agregó que la misión Artemis de la NASA planea regresar a la Luna bajo el liderazgo de Donald Trump.
“Ganamos la última carrera espacial y ganaremos ésta también”, concluyó Duffy.
La teoría de Kardashian –que ha sido refutada repetidamente– es que los astronautas del Apolo 11, incluidos el fallecido Neil Armstrong y Buzz Aldrin, de 95 años, en realidad nunca fueron a la Luna: despegaron hacia la órbita y esperaron allí mientras el mundo veía escenas que en realidad fueron filmadas en un estudio, antes de regresar para ser falsamente aclamados como héroes.
Kim Kardashian reveló sus creencias sobre el alunizaje en The Kardashians (Disney).
La opinión de la influencer sobre el acontecimiento histórico surgió durante una conversación con su compañera de reparto, Sarah Paulson, en el set del drama legal All’s Fair, que se estrenará en Hulu la próxima semana.
“Hasta ahora te he enviado un millón de artículos tanto con Buzz Aldrin como con el otro”, dijo Kardashian, refiriéndose aparentemente a Armstrong mientras intentaba convencer a Paulson de la teoría.
–Sí, hazlo –respondió Paulson mientras su compañero de reparto comenzaba a leer artículos con citas de los dos astronautas.
“Esta chica pregunta: ‘¿Cuál fue el momento más aterrador?’ Y (Aldrin) responde: ‘No hubo ningún momento aterrador porque no sucedió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió’.”
Kardashian alegó que, debido a la edad de Aldrin, su fachada se ha resquebrajado, lo que le ha llevado a revelar la verdad sin darse cuenta. “Así que creo que no sucedió”, añadió.
Aunque Paulson se mostró escéptica, le aseguró a Kardashian que realizaría un análisis exhaustivo de la teoría.
Buzz Aldrin aterrizó en la Luna en el primer alunizaje de la historia en 1969.
Un productor del reality show posteriormente instó a la famosa a confirmar su creencia en la teoría de la conspiración .
“No creo que lo hiciéramos. Creo que fue falso”, mencionó refiriéndose al alunizaje.
He visto algunos videos de Buzz Aldrin diciendo que no ocurrió. Lo repite constantemente en las entrevistas. ¿Por qué dice Buzz Aldrin que no ocurrió? No hay gravedad en la Luna, ¿por qué ondea la bandera? Las botas que tienen en el museo, las que supuestamente usaron en la Luna, tienen una huella diferente a la de las fotos. ¿Por qué no hay estrellas?