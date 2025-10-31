▲ 3I/Atlas es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el pasado primero de julio. Foto Europa Press

Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 6

Madrid. El cometa interestelar 3I/Atlas tiene un núcleo estimado de entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, viaja a una velocidad superior a 68 kilómetros por segundo, unos 245 mil kilómetros por hora, durante su paso por el interior del sistema solar y su órbita es hiperbólica (no pertenece al sistema solar).

Se trata de un acontecimiento científico excepcional que ofrece una oportunidad única para comprender los orígenes del universo y refuerza el papel de España en la investigación astronómica internacional.

3I/Atlas (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el primero de julio por la red Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile.

Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

Se considera un cometa interestelar porque su órbita hiperbólica demuestra que el asteroide no forma parte del sistema solar, sino que procede del espacio, al que retornará tras pasar rápidamente por nuestro sistema. Antes del3I/Atlas sólo se habían detectado dos visitantes de este tipo: Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

El cometa 3I/Atlas no supone ningún riesgo para la Tierra, ya que su máxima aproximación será de 270 millones de kilómetros, una distancia segura.

Alcanzará su perihelio (el punto más cercano al Sol) cuando pase a 210 millones de kilómetros, cerca de la órbita de Marte. En ese momento, mostrará su mayor actividad y brillo, siendo visible contelescopios profesionales.

El seguimiento del cometa3I/Atlas es fruto de una amplia colaboración internacional en la que participan la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), de la que forman parte varios observatorios españoles: Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Parque Astronómico del Montsec; Observatorio La Cañada; Observatorio Paus y Light Bridges SL.