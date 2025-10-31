Capital
Contra el olvido
Foto
Foto Marco Peláez
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 33

Amigos de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, asesinada en mayo pasado junto con el jefe de asesores, José Muñoz, colocaron una ofrenda en su memoria en su lugar favorito: Centenario 107, ubicado en la alcaldía Coyoacán. En el establecimiento, donde acostumbraba acudir a celebrar su cumpleaños y otros momentos, se colocó un altar con su imagen. Hasta el momento se desconocen los motivos y a los responsables de su muerte.

