Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 33

La Secretaría de Administración y Finanzas informó que por primera vez los ingresos de la Ciudad de México superaron a los federales, con 51 por ciento de las recaudaciones, lo que fortalece la autonomía financiera de la capital.

Señaló al Congreso capitalino que la capital es la entidad federativa con la mayor capacidad recaudatoria del país, ya que al tercer trimestre de 2025 los ingresos totales se incrementaron 8 por ciento respecto de 2024, con un monto preliminar de 252 mil 326.7 millones de pesos.

En el informe de resultados de la secretaría destaca que la Ciudad de México obtuvo la mejor calificación crediticia entre las entidades federativas, con AAA, por las calificadoras internacionales Moody's, Fitch y HR Ratings, “lo que refrenda el compromiso de la presente administración con una gestión responsable y eficiente del financiamiento”.