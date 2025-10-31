Josefina Quintero Morales

Viernes 31 de octubre de 2025

Ante la inoperatividad en el reparto de agua potable, por presuntos actos de corrupción que se cometían por medio del programa de abasto de pipas subsidiadas en las zonas altas de la alcaldía Tlalpan en la pasada administración, la actual alcaldesa, Gabriela Osorio, determinó depurar el padrón y eliminó a beneficiarios, así como a pipas fantasmas, para regularizar el servicio.

Además, se hace una reducción gradual de las cisternas que daban servicio con la baja de 15 unidades, y se tiene considerado retirar del programa a dos agrupaciones completas, lo que implicará el retiro de aproximadamente 100 pipas.

En la actualidad, la alcaldía mantiene un trabajo coordinado con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en busca de mejorar la red hidráulica para reducir la necesidad de la distribución por medio de camiones cisterna.

Para evitar el mal uso del agua potable y su comercialización ilegal, luego de la remoción de personal involucrado en la falsificación de folios en las garzas y cajas de cobro, se tiene previsto sancionar a los piperos que vendan el agua a comercios o actúen fuera de las zonas asignadas.