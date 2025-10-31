Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 32

Ayer se registró un nuevo caso de suicidio en las instalaciones del Metro, con el que suman cinco incidentes en una semana, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC). De acuerdo con datos del organismo, las líneas 2 y 3 concentran la mayoría de casos; sin embargo, señaló que en lo que va del año, con el programa Salvemos Vidas se ha logrado evitar que 81 personas atenten contra su vida.

Mencionó que, en años anteriores, los meses con mayor número de incidentes solían ser diciembre y enero; sin embargo, esta tendencia ha cambiado.

De acuerdo con información proporcionada por el STC, en los 10 meses que van del año han ocurrido 11 casos en la línea 2, siete en la 3, cinco en la 12 y el mismo número en la línea 8.

Ayer, alrededor de las 13:15 horas, en la estación Panteones de la línea 2, una mujer de cerca de 35 años de edad se arrojó al paso del tren. El jueves de la semana pasada se reportaron dos hechos en un solo día: uno en la estación Olivos de la línea 12, y otro en la estación Deportivo 18 de Marzo de la línea 3; mientras el 25 de octubre ocurrió otro en la estación Instituto del Petróleo de la línea 5.

De acuerdo con el instructivo para la Atención de Incidentes Relevantes, las áreas involucradas en seguimiento y atención a percances de este tipo son la Gerencia Jurídica, Mantenimiento de Material Rodante, Instalaciones Fijas, Seguridad Institucional, Transportación y la Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes.