Sheinbaum desmiente a Levy y ratifica su detención en Portugal
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 32

Al desmentir la versión de Simón Levy de que está libre en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que fue detenido el 28 de octubre en Portugal, derivado de una ficha roja girada por la Interpol relacionada con dos procesos legales que enfrenta en la Ciudad de México. Sin embargo, precisó que por tener nacionalidad de un país europeo, que no identificó, seguirá su proceso legal en libertad.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia capitalina confirmó, por separado, que el empresario permanece en el país luso, por lo que se formalizará la solicitud de extradición por conducto de los canales diplomáticos correspondientes.

Ayer, la Presidencia de México difundió un comunicado del gobierno portugués para apuntalar el desmentido, en el que se informa que “el ciudadano Simon N fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy”.

Foto
▲ Simón Levy faltó a la verdad al decir que está en EU.Foto tomada de redes sociales

Sheinbaum dijo que Levy cuenta con nacionalidad de alguno de los países europeos, lo que le permitió acogerse a medidas cautelares y estar en libertad durante el proceso; lo liberan, pero sin permitirle salir de Portugal. Por eso, al señalar que estaba libre en Estados Unidos, estaba faltando a la verdad –vamos a decirlo así– que no estaba en Portugal, sino que estaba en Washington.

En tanto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, señaló que la detención del ex funcionario fue notificada por Interpol Portugal a las autoridades mexicanas, y después fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa.

Detalló que se le imputan los delitos de daño a propiedad ajena, amenazas, delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, que no ameritan prisión preventiva, y que las órdenes de aprehensión se brindaron porque en seis ocasiones distintas el empresario fue citado a audiencia, pero no acudió.

