Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 32

Al desmentir la versión de Simón Levy de que está libre en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que fue detenido el 28 de octubre en Portugal, derivado de una ficha roja girada por la Interpol relacionada con dos procesos legales que enfrenta en la Ciudad de México. Sin embargo, precisó que por tener nacionalidad de un país europeo, que no identificó, seguirá su proceso legal en libertad.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia capitalina confirmó, por separado, que el empresario permanece en el país luso, por lo que se formalizará la solicitud de extradición por conducto de los canales diplomáticos correspondientes.

Ayer, la Presidencia de México difundió un comunicado del gobierno portugués para apuntalar el desmentido, en el que se informa que “el ciudadano Simon N fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy”.