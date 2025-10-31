Viernes 31 de octubre de 2025, p. 31
En el primer año de gestión de la administración actual, la Secretaría de la Contraloría General impuso 163 sanciones a un total de 144 personas servidoras públicas en las 16 alcaldías.
El primer informe que la dependencia entregó al Congreso de la Ciudad de México señala que en total son 13 sanciones económicas por un monto por aclarar de más de 17 millones de pesos. Asimismo, se aplicaron 18 inhabilitaciones, 15 suspensiones y 117 amonestaciones. A nivel sectorial, se impusieron cuatro sanciones económicas por un monto por aclarar de más de 2 millones de pesos.
Según la dependencia, la imposición de sanciones como resultado de los procedimientos de responsabilidad administrativa, “es el factor fundamental para consolidar un gobierno que actúe con firmeza frente a la corrupción; las sanciones fortalecen la autoridad ética e institucional del Estado.
“Al sancionar las faltas administrativas con base en procedimientos justos y transparentes, la Secretaría de la Contraloría General cumple con su compromiso de combatir la impunidad, generar confianza y consolidar una cultura de la legalidad.”
El informe refiere que del 5 de octubre del año pasado al 31 de agosto de 2025, se recibieron en el Sistema de Denuncia Ciudadana 17 mil 650 folios, de los cuales se iniciaron 230 expedientes de investigación, los demás fueron turnados a los órganos internos de control adscritos a la Secretaría de la Contraloría General y otras autoridades competentes. También se brindaron 699 asesorías ciudadanas de manera presencial y telefónica.
Asimismo, se reportó que a raíz de la entrada de la nueva administración,por conducto de la Dirección de Situación Patrimonial, se han implementado diversas campañas de difusión relacionadas con dicha obligación, “lo que está dando como resultado que más personas servidoras públicas presenten sus declaraciones, logrando un aumento gradual, que posiciona a la Ciudad de México como uno de los primeros entes con mayor cumplimiento”.
Esto es, que en el último año se presentaron un total de 137 mil 783 declaraciones simplificadas (patrimoniales) y 34 mil 725 declaraciones completas (patrimoniales, de intereses y fiscal).