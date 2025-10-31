Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 31

En el primer año de gestión de la administración actual, la Secretaría de la Contraloría General impuso 163 sanciones a un total de 144 personas servidoras públicas en las 16 alcaldías.

El primer informe que la dependencia entregó al Congreso de la Ciudad de México señala que en total son 13 sanciones económicas por un monto por aclarar de más de 17 millones de pesos. Asimismo, se aplicaron 18 inhabilitaciones, 15 suspensiones y 117 amonestaciones. A nivel sectorial, se impusieron cuatro sanciones económicas por un monto por aclarar de más de 2 millones de pesos.

Según la dependencia, la imposición de sanciones como resultado de los procedimientos de responsabilidad administrativa, “es el factor fundamental para consolidar un gobierno que actúe con firmeza frente a la corrupción; las sanciones fortalecen la autoridad ética e institucional del Estado.

“Al sancionar las faltas administrativas con base en procedimientos justos y transparentes, la Secretaría de la Contraloría General cumple con su compromiso de combatir la impunidad, generar confianza y consolidar una cultura de la legalidad.”