Investiga FGJ a dueña y trabajadores
Fueron 80 menores de edad rescatadas y trasladadas a un espacio de la institución // Este fin de semana se definirá su situación: Brugada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 31
El Gobierno de la Ciudad de México informó que fueron 80 niñas y adolescentes las rescatadas del centro de asistencia social privada Casa de las Mercedes para resguardar su integridad, luego de detectar una serie de irregularidades y posibles actos delictivos cometidos en espacios externos del albergue en contra de las menores de edad.
Una adolescente de esta casa hogar denunció que fue obligada a realizar labores domésticas en el domicilio de Claudia N, mamá de la fundadora, Ángela N, donde su hijo, Aquiles N –quien ayer fue vinculado a proceso–, la agredió sexualmente.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que además de atender estas dos denuncias, se abrió una investigación por el presunto traslado de las adolescentes a domicilios privados para realizar labores domésticas, lo que podría equipararse como un posible esquema de explotación laboral, lo que ya está siendo indagado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Trata de Personas.
En conferencia de prensa, comentó que hay distintas personas señaladas como presuntas responsables que están siendo investigadas, entre ellas los trabajadores y la propia dueña del albergue.
Las menores fueron trasladadas el pasado miércoles por la tarde a un espacio a cargo del DIF local, donde son atendidas por especialistas las 24 horas, pero durante este fin de semana se evaluarán distintas alternativas para su ubicación definitiva, expuso la mandataria.
La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Aracely Damián, afirmó que este caso se detectó durante las supervisiones del DIF local y el comité de vigilancia de las instituciones de asistencia privada, por lo que se hizo la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.
Explicó que se había iniciado un proceso de reubicación, que fue frenado por un amparo, por lo que se solicitaron medidas de protección, que fueron concedidas por un juez de control y que permitieron rescatar y salvaguardar los derechos de 80 niñas y adolescentes, 47 en la sede Schultz y 33 en la sede Berriozábal.
La titular de la fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, refirió que los hechos ocurrieron en marzo de 2025, pero la víctima había sido amenazada, acosada e intimidada por la institución de perder la custodia de su hijo si denunciaba.
Sin embargo, la joven redactó una carta dirigida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, que presentó la querella ante la fiscalía, que cumplió una orden de aprehensión contra Aquiles N, que ayer fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en contra de una adolescente de 17 años, por lo que permanecerá en el Reclusorio Oriente.
En audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales realizó la imputación y presentó los datos anexados en la carpeta de investigación que fueron determinantes para que el juez iniciara proceso en su contra.
Comerciantes y vecinos de la calle Miguel E. Schultz, donde se encuentra la casa hogar, señalaron que el operativo causó extrañeza, pues nunca notaron algo anormal.
Señalaron que veían a las niñas y adolescentes “felices”, que salían todos los días a la escuela en fila y que por las tardes se escuchaban sus risas.