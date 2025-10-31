▲ El exterior del albergue Casa de las Mercedes, ahora con sellos de suspensión de actividades, donde el miércoles pasado fueron rescatadas 80 menores de edad tras una serie de irregularidades y denuncias por violación y presunta trata. Foto Alfredo Domínguez

Rocío González Alvarado y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 31

El Gobierno de la Ciudad de México informó que fueron 80 niñas y adolescentes las rescatadas del centro de asistencia social privada Casa de las Mercedes para resguardar su integridad, luego de detectar una serie de irregularidades y posibles actos delictivos cometidos en espacios externos del albergue en contra de las menores de edad.

Una adolescente de esta casa hogar denunció que fue obligada a realizar labores domésticas en el domicilio de Claudia N, mamá de la fundadora, Ángela N, donde su hijo, Aquiles N –quien ayer fue vinculado a proceso–, la agredió sexualmente.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que además de atender estas dos denuncias, se abrió una investigación por el presunto traslado de las adolescentes a domicilios privados para realizar labores domésticas, lo que podría equipararse como un posible esquema de explotación laboral, lo que ya está siendo indagado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Trata de Personas.

En conferencia de prensa, comentó que hay distintas personas señaladas como presuntas responsables que están siendo investigadas, entre ellas los trabajadores y la propia dueña del albergue.

Las menores fueron trasladadas el pasado miércoles por la tarde a un espacio a cargo del DIF local, donde son atendidas por especialistas las 24 horas, pero durante este fin de semana se evaluarán distintas alternativas para su ubicación definitiva, expuso la mandataria.

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Aracely Damián, afirmó que este caso se detectó durante las supervisiones del DIF local y el comité de vigilancia de las instituciones de asistencia privada, por lo que se hizo la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.