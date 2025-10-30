De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 39

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acordó con el gobierno federal la entrega de la prestación de vales de despensa de fin de año para casi 2 millones de servidores públicos, que serán de 14 mil 900 pesos para cada trabajador activo.

El dirigente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, informó sobre el acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e indicó que deberá pagarse en una sola exhibición a partir de diciembre. Afirmó que la prestación pretende apoyar en los gastos durante las fiestas de diciembre y coadyuvar al bienestar integral de los trabajadores, al mejorar su calidad de vida y la de su familia.

El pago de vales de despensa representa un incremento de 400 pesos respecto al año anterior.