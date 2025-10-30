Jueves 30 de octubre de 2025, p. 39
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acordó con el gobierno federal la entrega de la prestación de vales de despensa de fin de año para casi 2 millones de servidores públicos, que serán de 14 mil 900 pesos para cada trabajador activo.
El dirigente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, informó sobre el acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e indicó que deberá pagarse en una sola exhibición a partir de diciembre. Afirmó que la prestación pretende apoyar en los gastos durante las fiestas de diciembre y coadyuvar al bienestar integral de los trabajadores, al mejorar su calidad de vida y la de su familia.
El pago de vales de despensa representa un incremento de 400 pesos respecto al año anterior.
García Ayala indicó que la relación laboral con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, mantiene “un soporte basado fundamentalmente en la permanencia en el empleo en apego a la ley que contribuya a la estabilidad laboral con seguridad social integral”.
Lo anterior mediante “el fortalecimiento del Issste, garantizando los derechos laborales y el respeto pleno a la autonomía sindical”.
También reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum “los presentes avances, acordes a su proyecto de transformación, que implican el apuntalamiento a las reivindicaciones solicitadas por los trabajadores mediante sus representaciones sindicales, democráticamente electas”.