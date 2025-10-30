De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 39

Debido a la tala ilegal de árboles de encino y pino para cultivar huertas de aguacate sin autorización previa del uso de cambio de suelo en terrenos forestales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente un predio de cinco hectáreas dentro del paraje El Rincón, municipio de Contepec, Michoacán, que pertenece a la zona de influencia del área natural protegida de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Tras una denuncia, la dependencia realizó una inspección en materia forestal en el predio, y constató la afectación al ecosistema de bosque de encino y pino por la tala ilícita y la siembra de cultivos agrícolas.

Estas acciones no contaban con autorizaciones correspondientes para el aprovechamiento forestal maderable ni para el cambio de uso de suelo.

En una de las áreas inspeccionadas, de casi 2.2 hectáreas, se observaron 12 tocones de árboles de encino (parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz después de haber sido cortado o caído) que en su estado base representaban un volumen total de 3 mil 616 metros cúbicos de madera.