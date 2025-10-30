Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 38

Editorial

Mientras sigue el espectáculo de juzgadores incapaces de llevar un procedimiento legal o de resolver, para desesperación de las partes litigantes, continúa sin pagarse la indemnización constitucional a quienes renunciaron a ser candidatos electorales o perdieron. La nueva impunidad judicial.

•••

Recientemente el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) puso a disposición de los usuarios presenciales los manuales impresos relacionados con la organización mundial de la propiedad intelectual, desde la guía del arbitraje de la Ompi, la guía de la mediación o sus respectivos reglamentos. Tal divulgación legislativa y personas entregadas a su labor, como Ruth Parra, recientemente jubilada y muestra de que la burocracia tiene héroes anónimos, hacen de Indautor un instituto productivo.