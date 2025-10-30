D

esde hace más de dos décadas, el concepto de extractivismo aparece constantemente en trabajos que analizan la realidad de Latinoamérica y de otras regiones del mundo. El concepto también es utilizado por movimientos populares, indígenas, campesinos, de mujeres y de juventudes, generalmente ligados a la defensa de los territorios y al activismo climático. En sus orígenes, el concepto de extractivismo sirvió para describir la extracción masiva de recursos naturales destinados a la exportación. Sin embargo, con el pasar de los años y con el avance también del capitalismo, el extractivismo ayudó a pensar actividades como la minería de datos –fundamental para el capitalismo cognitivo–, el turismo masivo, la apropiación de conocimientos y la construcción de infraestructura destinada a la producción de energía y al traslado de materias primas y mercancías. En este sentido, el concepto de extractivismo puede considerarse como uno de los aportes del pensamiento crítico latinoamericano al estudio del modelo de desarrollo capitalista. Como concepto, se encuentra fuertemente vinculado a otros como los de “acumulación de capital”, “despojo”, “colonialismo”, “megaproyectos”, “territorios” y tantos más que forman parte del corpus teórico de las escuelas críticas del desarrollo.

Como todo concepto que busca analizar y describir la realidad, requiere de actualizaciones y discusiones constantes que ayuden a pensar los problemas concretos, las especificidades territoriales, los efectos y también el uso que hacen de este concepto las luchas en defensa del territorio. El término neoextractivismo, por ejemplo, se ha usado para señalar las actividades de este tipo que se hacen desde gobiernos progresistas, o incluso se habla de extractivismo epistémico para hacer énfasis en la extracción de saberes y conocimientos de los pueblos. Se trata, pues, de un concepto teórico-político en el que hay que reconocer tanto los aportes de especialistas, así como las apropiaciones que hacen pueblos y organizaciones que luchan día a día contra los extractivismos.

El extractivismo de hoy no sólo se realiza por corporaciones privadas, sino que también intervienen empresas estatales. De igual forma, hay que revisar tanto el papel de actores legales como ilegales en estas actividades. El extractivismo ha estado presente tanto en gobiernos de derechas, de centro y algunos que se autodefinen como de izquierdas, todos ellos que reproducen, sostienen e intensifican el capitalismo en sus distintas expresiones. México hoy es un escenario fundamental para mirar las nuevas dinámicas extractivistas, así como las resistencias que actúan frente a estas prácticas y en torno al capitalismo en general.