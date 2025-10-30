Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 20

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos obtuvo sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Ricardo L por el delito de tráfico de personas agravado en perjuicio de 103 migrantes provenientes de Guatemala y Honduras. La Fiscalía General de la República informó que un juez federal avaló que el delito debía tipificarse como agravado, ya que 38 de los migrantes que transportaba eran menores de edad. Ricardo L fue sentenciado después de que agentes del Ministerio Público federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas aportaron pruebas para acreditar su responsabilidad penal. Los hechos que se le atribuyen al sentenciado ocurrieron en septiembre de 2023. El hombre conducía un tráiler cuando elementos de la policía municipal de San Vicente Chicoloapan y de la Secretaría de Seguridad del estado de México tuvieron que perseguir la unidad debido a que el chofer pretendió evadir a las autoridades. Una vez detenido el vehículo se descubrió que en la caja de carga viajaban 30 familias, algunas con bebés de cinco meses de nacidos y menores de edad de origen salvadoreño, guatemalteco y hondureños. Además de la prisión, Ricardo L debe pagar una multa, se dictó la suspensión de sus derechos civiles y políticos y se ordenó la reparación del daño a las víctimas.