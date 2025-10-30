Gustavo Castillo

La teniente de fragata Mariel Sánchez Martínez, quien forma parte del servicio de Aeronáutica Naval, se graduó como la primera mujer instructora de vuelo de la Secretaría de Marina-Armada de Mé-xico (Semar).

La piloto aviador culminó “satisfactoriamente el curso Calificación como Instructora de Avión, en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval con sede en La Paz, Baja California Sur”, informó la dependencia.

“Este logro representa un momento histórico para la Escue la de Aviación Naval, en sus 82 años de existencia y para la Aviación Naval, a 99 años de haberse constituido en México. La teniente Sánchez Martínez, se convierte así en la primera instructora de vuelo mujer en concluir la citada calificación, marcando un precedente significativo que inspira y motiva a las nuevas generaciones de mujeres dentro de la Marina”, señaló.