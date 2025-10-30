Jueves 30 de octubre de 2025, p. 20
Autoridades federales aseguraron más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos empleados en la producción de drogas sintéticas durante un operativo en el kilómetro 238 de la carretera Panamericana, en el tramo Durango–Hidalgo del Parral.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de su cuenta en X que “elementos de la Agencia deInvestigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con el @GabSeguridadMX, detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas”.
En su mensaje refirió que “se evita la producción de millones de dosis de drogas, y también que una cantidad importante de recursos económicos producto de la venta de narcóticos llegue a las organizaciones criminales”.
En el operativo, encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, participaron elementos de las secretarías que integran el gabinete de seguridad y autoridades del estado de Durango.
En el punto mencionado de la vía Panamericana, “los agentes identificaron materiales con características de precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas. Se incautaron 300 costales con 7 mil 500 kilos de acetona de plomo, 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con 4 mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, 4 mil 500 kilos de sosa y 3 mil litros de químicos, entre otras sustancias.
El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.