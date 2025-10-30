▲ En el kilómetro 238 de la carretera Panamericana fue asegurado un tractocamión con precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Foto SSPC

Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 20

Autoridades federales aseguraron más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos empleados en la producción de drogas sintéticas durante un operativo en el kilómetro 238 de la carretera Panamericana, en el tramo Durango–Hidalgo del Parral.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de su cuenta en X que “elementos de la Agencia deInvestigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con el @GabSeguridadMX, detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas”.

En su mensaje refirió que “se evita la producción de millones de dosis de drogas, y también que una cantidad importante de recursos económicos producto de la venta de narcóticos llegue a las organizaciones criminales”.