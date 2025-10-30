Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 18

Aun cuando se han intensificado las negociaciones, y los encuentros con funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos han sido más frecuentes, todavía no es momento de anunciar la fecha de reapertura de la frontera estadounidense a las exportaciones del ganado mexicano, suspendido por la plaga del gusano barrenador, afirmó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

Sin embargo, durante la conferencia presidencial expresó su optimismo de que la reanudación de las exportaciones se concrete pronto porque “hemos avanzado bastante”.

Destacó que este martes volvió a sostener una videoconferencia con la secretaria Brooke Rollins sobre las acciones para contener la plaga, pero “aún no estamos en condiciones de hacerlo”.

Informó que la construcción de la planta productora de moscas (en Metapa, Chiapas), elemento fundamental para erradicar al gusano, se inició en julio pasado, pero registra un avance cercano a 30 por ciento.