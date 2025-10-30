Jueves 30 de octubre de 2025, p. 18
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Grupo Enserss de México con una multa de 651 mil 420 pesos e inhabilitación por 12 meses para participar en contrataciones públicas tras comprobarse que presentó información falsa en una licitación del sector salud.
De acuerdo con una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, la sanción deriva de irregularidades detectadas en una licitación para el servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico para unidades del Instituto de Salud Pública de Guanajuato.
La dependencia verificó que una carta de recomendación presentada por la empresa fue desconocida por la persona o institución que supuestamente la emitió, señaló la Secretaría Anticorrupción en un comunicado.
La sanción fue notificada el 20 de octubre pasado. Además, Grupo Enserss de México ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.
La Secretaría Anticorrupción precisó que las medidas fueron emitidas con base en la ley y con criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta y destacó que la empresa conserva el derecho de impugnar la resolución. No obstante, la dependencia aseguró que defenderá con firmeza la sanción, al haber sido impuesta “con apego a derecho y en protección del interés público.
“El engaño para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, aseguró la dependencia.