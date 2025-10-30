Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 18

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Grupo Enserss de México con una multa de 651 mil 420 pesos e inhabilitación por 12 meses para participar en contrataciones públicas tras comprobarse que presentó información falsa en una licitación del sector salud.

De acuerdo con una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, la sanción deriva de irregularidades detectadas en una licitación para el servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico para unidades del Instituto de Salud Pública de Guanajuato.

La dependencia verificó que una carta de recomendación presentada por la empresa fue desconocida por la persona o institución que supuestamente la emitió, señaló la Secretaría Anticorrupción en un comunicado.