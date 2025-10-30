Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 18

Cada año ocurren 170 mil nuevos eventos vasculares cerebrales en México, de los cuales 80 por ciento son infartos, y el resto, hemorragias y trombosis. Aunque nueve de cada 10 se podrían evitar, el riesgo de que se presenten se incrementó en más de la mitad en los pasados 17 años, afirmó Vanessa Cano Nigenda, coordinadora de la Clínica Vascular Cerebral en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

La razón principal del incremento son los factores de riesgo: hipertensión arterial y tabaquismo. También influyen la obesidad, el sedentarismo, la diabetes descontrolada y las afecciones cardiacas.

En conferencia con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral (29 de octubre), la especialista advirtió sobre la importancia de que los afectados reciban atención médica en las primeras cuatro horas posteriores al inicio de síntomas, con la finalidad de evitar el daño neuronal y la pérdida de capacidades físicas.

En ese periodo de cuatro horas se debe realizar la valoración clínica, un estudio de tomografía para determinar el daño en el sistema nervioso central y tomar las acciones que correspondan. De entrada, señaló la especialista, en los casos de infarto cerebral (los de mayor frecuencia), administrar el tratamiento de trombólisis intravenosa para disolver el coágulo que obstruye la circulación sanguínea en las arterias del cerebro.

Enseguida, los médicos determinan si el paciente es candidato a una trombectomía mecánica: una intervención de mínima invasión para extraer el coágulo del cerebro.