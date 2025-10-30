Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 16

Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco mantienen por segundo día consecutivo un paro indefinido de labores ante la falta de respuesta oficial a su pliego de demandas, que, entre otros temas, incluye la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández.

En una asamblea estudiantil donde se informó a la comunidad que no se ha recibido ninguna propuesta para restablecer el diálogo con las autoridades, se determinó, “por mayoría, que vamos a continuar con el paro hasta que se dé una respuesta por escrito y con fechas de cumplimiento del pliego petitorio que entregamos desde el pasado 21 de octubre".

Indicaron que pese a los esfuerzos por establecer una mesa de trabajo con la rectora y los secretarios Académico, Diana Patricia Rodríguez, y Administrativo, Fidel Rodríguez Maldonado, para “acordar cómo se podría dar solución a exigencias básicas de condiciones dignas de instalaciones, adecuada conectividad a Internet, comedor y sanitarios dignos, así como medidas que garanticen la seguridad de toda la comunidad, entre otros puntos, no hemos obtenido más que largas, sin ningún compromiso serio por atender nuestras peticiones, e incluso, consideramos que hay una actitud burlona con el estudiantado”.